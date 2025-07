Miguel Tellado califica la financiación singular de Cataluña como “un atentado contra la igualdad”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

“Cuponazo separatista”. Así califica el recién nombrado secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, la financiación singular de Cataluña que ha acordado el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat. “Es un atentado contra la igualdad de los españoles; es insolidario, injusto e ilegal”, rechaza.

Con este rotundo mensaje, Tellado participó ayer en la mesa redonda de la primera jornada del curso Prensa y Poder, que organiza esta semana San Gabriel en Aranda.

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez “no tiene un proyecto nacional”. “Se limita a sobrevivir a base de concesiones a sus socios parlamentarios y de anteponer el interés personal del presidente al general del país”.

El secretario general del PP lo tiene claro: “Sánchez ha engañado a todo el mundo, pero especialmente a los que le votaron”.

Según explica, estamos en un “momento de extrema dificultad”, con un gobierno de España “corrupto” que se “ha convertido en la principal amenaza para el país”. “Tenemos grandes retos, grandes objetivos que debiéramos estar atendiendo, como la natalidad, la vivienda, la desigualdad, la despoblación, la inmigración, la educación o los desafíos de la revolución tecnológica o la convulsa situación internacional, y lo estamos afrontando con el peor gobierno de la democracia. Tenemos al enemigo en casa”, zanja.

Para él, la corrupción no son hechos aislados, sino una práctica habitual en un gobierno que empezó con la ley de amnistía, a cambio de los siete votos que necesitaba para su investidura. “Nosotros somos la alternativa, no la alternancia. No solo queremos echar a Pedro Sánchez, queremos construir una España mejor”, asegura Tellado.

Temas clave: la inmigración y el agua

Sobre la mesa, apremia, España debe afrontar asignaturas pendientes que son fundamentales para mejorar el día a día de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda o rebajando la presión fiscal, analizando “una a una” las 96 subidas impuestas desde que Sánchez llegó al gobierno en 2018. “Hay que ver cómo se rebajan para incrementar el poder adquisitivo de las familias y también para mejorar la competitividad de las empresas”, defiende, sin olvidar el necesario “pacto nacional del agua” o el “problema de la inmigración ilegal”. “Estamos a favor de la inmigración legal y en contra de la ilegal. Potenciaremos la primera, pero lucharemos contra las mafias que trafican con personas, poniendo su vida en peligro”.

Preocupado porque “somos el coladero de Europa”, el secretario general del PP exige al ministro del Interior una comparecencia urgente en serie parlamentaria.

El secretario general del PP compartió mesa redonda con el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Jorge Azcón con el presidente provincial, Borja SuárezLoreto Velázquez

“Es la gota que colma el vaso”

En pleno debate por la financiación singular de Cataluña, el presidente de Aragón llama a los ciudadanos a movilizarse en una reivindicación cívica, pacífica, pero también decidida; un movimiento que confía se extienda al resto de territorios que se ven vulnerados por este plan, que es “insolidario” y “solo favorece a Cataluña”. “Es la gota que colma el vaso”, recrimina.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, asegura que el PP “representa un punto de inflexión en la regeneración política de un país anclado en la corrupción y el desasosiego”.

Trece años de historia

Por la mañana, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González, insistió en la importancia de un curso que, en sus trece ediciones, se ha consolidado como un referente de la actualidad en España, bajo la batuta de Graciano Palomo. Respondiendo al título ‘La España Europea y Rural ante las próximas décadas’, el consejero subrayó el papel que debe jugar Castilla y León como la comunidad más extensa y por su idiosincrasia rural. “El futuro de Europa no va por las grandes ciudades, sino por la Europa rural, y Castilla y León tiene que jugar un papel esencial”, afirma, con la mirada puesta en servicios “que funcionan”, como la Dependencia, Educación y Vivienda, en una región con el 8,7 % de tasa del paro, una cifra 2,6 veces menor que la media nacional y con un PIB que, porcentualmente, ha crecido en el último año más que el resto de España, gracias en gran parte a las exportaciones.

“Banda de malhechores”

El director de The Objective, Álvaro Nieto, atacó con dureza al gobierno de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una banda de malhechores. Un gobierno que no gobierna porque no tiene mayoría parlamentaria y que se limita a resistir, empezando por la aprobación de los presupuestos generales, desactualizados desde 2023. Eso plantea problemas de todo tipo y es causa de parte del caos que estamos viendo a nivel ferroviario o energético, porque, al final, la falta de presupuestos se traduce en falta de mantenimiento e inversiones”.

En su opinión, ante el empecinamiento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder, la única opción factible es que algunos diputados del PSOE, asustados por la debacle del partido socialista, apoyen una moción de censura. “Tenemos para 10-12 años de investigación; queda todo por salir. Las cosas más graves las sabremos y las podremos publicar cuando no esté Sánchez, y si el nuevo gobierno está dispuesto a levantar alfombras”.

Situación límite

José Carlos Díez, profesor de macroeconomía y primer redactor del programa económico de Pedro Sánchez, comparte este análisis. “Estamos en una situación institucional límite”. En su opinión, más allá de la hecatombe socialista, España necesita afrontar retos inmediatos como la vivienda, el empleo y el desarrollo industrial, con conexión eléctrica estable y a precios competitivos.