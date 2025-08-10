Un herido en Burgos tras el choque y el vuelco de dos turismos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 55 años fue evacuado al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero tras un accidente entre dos turismos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 3.20 horas en la que se alertaba del choque y el posterior vuelco de dos turismos en el kilómetro 285 de la N-122, en Fuentecén.

En el aviso se alerta de que hay al menos una persona herida. El centro de emergencias del 1-1-2 avisa del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, los servicios sanitarios atienden a dos personas, un varón de 29 años que es dado de alta en el lugar y un varón de 55 años que es trasladado en UVI móvil al hospital de Aranda de Duero.

Por otro lado, un motorista de unos 60 años ha resultado herido en un accidente en Espinosa de los Monteros. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.50 horas en la que se informaba de la colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 6 de la BU-572. En el aviso se informa de que el motorista herido está consciente.