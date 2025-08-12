Fallece Martiniano Palomero, pionero y embajador del lechazo por el mundo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aranda llora la muerte de uno de sus vecinos más ilustres, el hostelero Martiniano Palomero, conocido como el embajador del lechazo, producto que promocionó por todo el mundo, junto con otros productos típicos de zona, como la morcilla, la torta de Aranda o el congrio a la arandina.

Palomero murió hoy a los 91 años. Toda su vida la dedicó a emprender y extender la gastronomía local. Antes de dedicarse a la hostelería, Martiniano Palomero desarrollo su actividad profesional en una botería, y fue cuando entró a trabajar en la casa de comidas que regentaba su esposa cuando entró en el mundo de la hostelería.

En Aranda abrió, en 1970, el hotel Julia, con el nombre de su mujer y su socia empresarial, Julia del Cura, continuando con la apertura de su primer mesón en Aranda, ‘El Roble’.

Siguió creciendo hasta llegar a tener una cadena de establecimientos repartidos por Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza. En el caso de Madrid, abrió su primer restaurante en el año 1983, el primer Asador de Aranda en Madrid. Siempre apegado a su tierra, puso también en marcha establecimientos como el Castillo, en Gumiel de Izán, El Lagar, en Milagros y en la propia Aranda. Restaurantes que llevaban el nombre ‘Asador de Aranda’, que se acabó convirtiendo en toda una imagen de marca.

Lejos de conformarse, este emprendedor arandino abrió su visión comercial más allá de las fronteras españolas y se embarcó en una aventura empresarial en el Golfo Pérsico. Lo hizo con la apertura de tres restaurantes en modelo franquicia en Abu Dabi, Dubai, y Doha, ya con el relevo generacional de sus hijos. Su labor se vio reconocida con premios como el Hermano Celestino. Desde el Ayuntamiento de Aranda se agradece «su gran legado en la promoción de nuestros valores gastronómicos» y muestra sus condolencias a sus hijos Javier, Martiniano, Begoña, Susana y Laura, a su pareja, Mari Carmen Iglesias, y a toda su familia empresarial, de más de 300 personas». El funeral será este miércoles, 13 de agosto, a las 18.30 horas, en la iglesia de Santa María.