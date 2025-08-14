Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro días después de la clausura del Sonorama Ribera 2025, Urbaser ha completado el recuento de los residuos generados durante el festival. La empresa responsable de la limpieza urbana en Aranda de Duero cifra en 249,7 toneladas los desechos generados por los miles de asistentes y que se han tenido que retirar de las calles. La limpieza postfestival, finalizada este jueves, culmina un operativo que comenzó semanas antes de que sonara el primer concierto.

El volumen de basura recogido representa un incremento de más del 40 % respecto a los niveles habituales en la ciudad en cualquier otro momento del año. Este aumento de los desperdicios que generan quienes acuden a este evento musical ha obligado a reforzar tanto los recursos humanos como los medios técnicos para dar respuesta al impacto del festival arandino, que este año congregó a más de 200.000 asistentes -acumulados- en sus diferentes escenarios.

El operativo especial de Urbaser incluyó a 70 operarios en turnos adaptados al desarrollo del festival, además de maquinaria específica para limpieza intensiva, como las máquinas barredoras que se emplearon en la plaza del Trigo, uno de los epicentros del Sonorama. La cobertura abarcó desde el recinto principal de El Picón —con una media de 40.000 asistentes por noche y 42.000 el sábado— hasta los espacios del centro urbano, como la ya mecionada Plaza del Trigo, La Sal y el parque de La Isla.

Entre los medios desplegados se contaron dos compactadores para recogida selectiva, una cisterna de baldeo mecánico, un recolector CT, 130 cubos de papeleras y 235 contenedores de 800 litros de capacidad, distribuidos por las zonas más transitadas del municipio.

“Sonorama es un evento único que pone a Aranda de Duero en el mapa y nuestro compromiso es que la ciudad luzca siempre impecable. Es un trabajo de todo un año, que empieza el mismo día que termina la edición anterior, y que no sería posible sin la labor de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil”, asegura Rubén Marañón de Pablo, responsable del contrato de Urbaser en Aranda.