El novillero raudense David Cob, profeta en su plaza

Cob cortó las dos orejas del eral de Guadalest con el que se presentó en la plaza de Roa.ECB

Publicado por ÍÑIGO CRESPO Roa Creado: Actualizado:

David Cob era el nombre esperado de la novillada sin caballos que este sábado protagonizaba la feria taurina de Roa de Duero y no defraudó. Suya fue la faena más importante del festejo y el triunfo. Dos orejas cortó del eral de Guadalest con el que se presentó en Roa.

Importante su disposición, sus ganas, su firmeza y su corazón. Cortó cuatro orejas y un rabo simbólicos tras indultar al sexto novillo. Gran debut.

El gran acontecimiento de la tarde ocurrió en el sexto, al que David Cob indultó tras una emotividad absoluta. Un hecho histórico en la plaza de toros de Roa. El novillo indultado atendía por Dormilón.

Leo Pallatier fue el otro nombre propio de la novillada sin picadores del sábado en Roa al cortar las dos orejas y el rabo del quinto, que fue premiado con la vuelta al ruedo. Una faena importante. En su primero dio la vuelta al ruedo tras una labor de buena composición y estructura.

David Cob y Leo Pallatier salieron a hombros de la plaza de toros de Roa.ECB

Dos orejas para Arias Samper, en una gran faena llena de emoción refrendada con una estocada sin puntilla, otro buen novillo de Guadalest. Al quinto le cortó las dos orejas y el rabo de un novillo premiado con la vuelta al ruedo.

La víspera, la primera corrida de la Feria de Roa dejó luces y sombras en el festejo de rejones con toros de La Castilleja. La nota más destacada fue el triunfo del portugués Duarte Fernándes, que abrió la Puerta Grande tras firmar una faena vibrante y de gran personalidad al tercero de la tarde. En el lado negativo, la lesión de Andy Cartagena, que sufrió un tirón muscular. Sergio Galán, por su parte, tuvo que encargarse del cuarto toro y mostró solvencia, aunque sus faenas con el resto del lote resultaron silenciadas por la falta de opciones de los astados. La tarde también destacó por la gran entrada registrada en la plaza, con tres cuartos del aforo cubiertos.

Morenito y Jarocho, este domingo en Roa

Roa, la segunda plaza en importancia de la provincia de Burgos, espera hoy domingo el festejo estrella de esta feria con doble presencia burgalesa en el cartel. Con toros de Buenavista abrirá la lidia el veterano Morenito de Aranda, que saldrá al ruedo antecediendo a Javier Cortés y a la joven promesa de Huerta de Rey, Roberto Martín ‘Jarocho’, en su primer año de alternativa.