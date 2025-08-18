Susto en Villatuelda y Olmedillo de Roa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La caída de un rayo provocó ayer un incendio de rastrojos en el paraje de Giruelo de Villatuelda, junto a Olmedillo de Roa. Las llamas calcinaron cerca de 20 hectáreas.

Afortunadamente la rápida actuación de los agricultores de los pueblos próximos evitó que el fuego se propagase. “Los bomberos refrescaron el perímetro y todo ha quedado en un susto”, celebra un vecino, agradecido además al alcalde, la Guardia Civil y brigadas forestales que también se personaron en el lugar del siniestro.