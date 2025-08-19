Bomberos de Aranda se desplazan de forma voluntaria a Bembibre para apoyar la extinción

Bomberos de Aranda se desplazan de forma voluntaria a Bembibre (León) para apoyar la extinción.AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

El cuerpo de Bomberos SPEIS de Aranda de Duero ha activado un equipo de bomberos de apoyo para desplazarse hasta el páramo del Sil, cercano a la localidad de Bembibre (León), donde van a colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la zona.

La decisión se ha tomado en respuesta a la solicitud de colaboración de los servicios de emergencia de Castilla y León ante la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar los equipos de tierra. El contingente de bomberos de Aranda de Duero, compuesto por tres efectivos y un vehículo dotado con una bomba rural pesada, partía esta mañana a las 08.00 horas.

El operativo de apoyo contempla una rotación continua de los equipos en función de la evolución de la situación. Esta medida garantiza que los efectivos cuenten con las condiciones óptimas para desempeñar sus tareas de forma segura y eficiente, permitiendo mantener la capacidad de respuesta a lo largo del tiempo.

"Nuestro compromiso es total con la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio ambiente, no solo en nuestra comarca, sino en toda nuestra comunidad y allá donde se nos requiera", ha declarado Juan Manuel Martin, concejal de seguridad ciudadana, mientras que el jefe del cuerpo de Bomberos SPEIS de Aranda de Duero, Julián Rasero, ha explicado que se acude con el equipamiento disponible "y la mejor disposición para trabajar codo con codo con los compañeros de León y el resto de los servicios de emergencia".

A pesar de no tener competencias forestales el Ayuntamiento de Aranda, van efectivos voluntarios a Bembibre con pocos y antiguos medios de extinción de incendios forestales.

"Como es sabido, la competencia es de la Junta de Castilla y León, que debe facilitar los medios, tanto desde el punto de vista de ampliación en contratación de plantilla con cualificación profesional requerida y no solo tres meses en verano sino todo el año, en la provincia de Burgos, y con mayores dotaciones de vehículos forestares, camión rural y autobomba forestal, que siguen sin comprar a pesar de su compromiso publicado en el Bocyl, denuncian desde el Ayuntamiento arandino.

Así mismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda recuerda que intentó llegar a un acuerdo con la Diputación de Burgos para mejorar la dotación en el Parque de Bomberos de Aranda con la participación económica correspondiente y la respuesta ha sido negativa.