Aranda de Duero despide con tristeza a Guillermo Galván

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero, y la Ribera, despiden hoy con pena a uno de sus escritores más queridos: Guillermo Galván.

Aunque nació en Valencia en 1950 y residió en Madrid sentía predilección por Aranda de Duero donde fue pregonero en 2023. También ambientó parte de su novela La virgen de los huesos.

Se formó como ingeniero aeronático y desarrolló una extensa trayectoria como periodista, trabajando durante 35 años en la agencia EFE. En la literatura debutó en 1998 con La mirada de Saturno, una intriga por la que obtuvo el Premio Tiflos de la Once. También recibió premios con Aislinn, sinfonía de fantasmas; De las cenizas y Llámame Judas, pero sobre todo destacó por su serie de novela negra protagonizadas por el detective Carlos Lombardi: Tiempo de siega (2020), La virgen de los huesos (2021), Morir en noviembre y El club de viudas (2023). “No solo era un gran autor muy querido por todos, sino una gran persona, siempre cercana, llena de valores y energía. Aranda ha perdido a un amigo de la cultura y de nuestra ciudad”, lamenta el alcalde, Antonio Linaje.