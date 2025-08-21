Roa de Duero acoge el sábado un homenaje a Juan Martín El Empecinado con motivo del bicentenario de su muerte

El alcalde de Roa, David Colinas junto al presidente de la Asociación Cultural Juan Martín ‘El Empecinado’, Sátur Rioja, en una foto de archivo

La localidad ribereña de Roa de Duero retrocederá este sábado, 23 de agosto, en el tiempo, concretamente a 1825 cuando falleció hace 200 años Juan Martín ‘El Empecinado’.

Organizado por el Círculo Cultural ‘El Empecinado’, los actos comenzarán a las 12.00 horas en el paseo del Espolón de Roa, de donde partirá la XV Recreación de la entrada de El Empecinado preso en la mencionada villa.

El Empecinado, rodeado de soldados y atado con una soga recorrerá las calles de la localidad hasta llegar a la plaza de la Colegiata, donde fue ahorcado el 19 de agosto de 1825. Allí se le comunicará la sentencia de muerte y se leerá la petición de indulto que hizo la madre de Juan Martín al Rey Fernando VII y que de nada sirvió. Abrirá la recreación una reproducción de la bandera del Batallón de Voluntarios Realistas de Roa, que hizo prisionero a este general.

A las 13.00 horas, la Cofradía de la Vera Cruz, que acompañó al héroe en su última noche, rezará un responso solemne en la excolegiata de Santa María. Acto seguido, la comitiva se dirigirá a los jardines de la Cava, donde ante la estatua de El Empecinado, se realizará un homenaje y una ofrenda floral al héroe.