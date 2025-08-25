Una niña herida en un accidente con tres coches en la A-1: Uno de ellos se dio a la fuga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una niña de 10 años resultó herida este lunes en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la A-1, a la altura del kilómetro 166 en sentido Burgos, dentro del término municipal de Gumiel de Izán. El siniestro dejó tres vehículos implicados, según las llamadas que recibió el 112, aunque uno de ellos abandonó el lugar y circuló en sentido contrario.

La menor presentaba dolor en la columna tras la colisión, que en un primer momento se produjo entre dos turismos, aunque otros testigos indicaron que un tercer vehículo también estuvo involucrado antes de darse a la fuga.

Los servicios de emergencias y la Guardia Civil se desplazaron hasta el punto del accidente para atender a la niña y regular la circulación en un tramo de tráfico intenso como es la A-1.