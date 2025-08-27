La empresa arandina Eco Steel Solutions inicia las negociaciones para el cierre

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Malas noticias para la industria arandina. Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros, cierra. Según anuncia la empresa, ya ha iniciado contactos con los representantes de los trabajadores para comunicarles la intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por cese total de su actividad empresarial.

La medida afectará a la totalidad de la plantilla, formada por 24 personas. Desde la compañía piden prudencia ante unas negociaciones que podrían contemplar la posibilidad de reubicación de algunos empleados en otras empresas del grupo. “Las negociaciones comenzarán la próxima semana”, avanzan.

Motivos del cierre patronal

El cese de actividad está motivado por la crisis global que afecta al sector del acero, que se ha traducido en los últimos meses en fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados, además, por los conflictos vigentes en varias partes del mundo.

De igual forma, continúan fuentes de la empresa, el contexto actual del mercado del acero imposibilita rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Eco Steel, con las consecuentes pérdidas económicas.

La intención de la empresa, una vez se inicie el periodo de consultas con los representantes laborales, es tratar de que el proceso “sea lo más justo y respetuoso posible” para todas las partes involucradas.

Especialista en decapado ecológico

La historia de Eco Steel se remonta al año 2012, cuando el grupo propietario, Network Steel Resources (NSR), puso en marcha la factoría bajo el nombre de Todoaceros en el polígono industrial Prado Marina, junto a la otra filial del grupo, Aranda Coated Solutions. En el año 2021, la compañía renovaba Todoaceros por fuera y por dentro e, inspirada en un futuro ‘verde’, cambiaba la marca a Eco Steel Solutions, con un sistema pionero en España y casi único en Europa que pretendía revolucionar el mercado.

Con una tecnología llegada de Estados Unidos y valorada en 4 millones de euros, la nueva versión conseguía un decapado de acero “mucho más depurado”, con una eliminación de impurezas “mucha más efectiva”. ¿Su objetivo? Abrir nuevos mercados y suministrar a otros aceristas. Se ampliaba, además, la producción y la plantilla.

Un sector asfixiado por Europa

Hoy, cuatro años después, la compañía anuncia un cierre que ha sorprendido al propio sector. Los expertos consultados por este periódico admiten que el acero vive un momento especialmente complicado. El principal motivo, detallan, son las “muchas regulaciones que impone Europa para la compra”, que hacen que suba el precio en un mercado que no lo acepta. Como consecuencia, bajan los pedidos y los márgenes, y suben los gastos. “Suben los precios de compra y las empresas no pueden repercutir en la venta”, analizan los especialistas.

Aranda Coated Solutions

El cierre no afecta en nada a la otra fábrica arandina del grupo Network Steel Resources (NSR), Aranda Coated Solutions. Aunque en septiembre la factoría paró máquinas de forma temporal con el fin de llevar a cabo una renovación tecnológica que se valoró en 2,5 millones de euros, en estos momentos opera con normalidad y no se prevén cambios. A día de hoy, cuenta con una plantilla formada por 50 trabajadores. Gracias a la nueva tecnología, la fábrica ha logrado ser más eficiente, ya que los nuevos hornos consumen menos gas y aumentan la productividad.

Inaugurada en el año 2007, Aranda Coated Solutions está especializada en la producción de bobinas de acero en decapado, lacado, laminación en frío, galvanizado y prepintado de alta calidad. Forma equipo con otras tres plantas: una segunda sede en el puerto marítimo de Santander, que se inauguró en el año 2016; la de León, y la Aveiro Coated Solutions (2019), ubicada en la costa noroeste de España y centrada en el mercado portugués. Juntas, ofrecen más de 300.000 toneladas anuales de bobinas prepintadas.

En cuanto al grupo Network Steel Resources (NSR), es uno de los principales fabricantes de productos de acero planos en la península ibérica. En julio de 2024, abría un acuerdo de participación minoritaria con MISI, una propiedad de casas comerciales japonesas: Marubeni Corporation, cotizada en Tokio, con una capitalización de más de 27.000 millones de euros, e Itochu Corporation, cotizada en la Bolsa de Tokio, con una capitalización de más de 57.000 millones de euros.