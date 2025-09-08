Encerrona de Morenito en Talavera

Publicado por ÍÑIGO CRESPO Burgos Creado: Actualizado:

Morenito de Aranda se encerrará con seis toros de Peñajara en Talavera de la Reina el próximo 20 de septiembre. El torero burgalés y el ganadero Antonio Rubio, empresario también del histórico coso de La Caprichosa, lo adelantan en un video donde recorriendo la plaza reflexionan sobre un festejo con su hilo argumental.

“Es una gesta muy especial, algo que me nace de dentro, que me fluye hacerlo y en el momento más oportuno de mi trayectoria”, revela Morenito de Aranda. “Talavera es mi segunda casa, Peñajara es una ganadería exigente pero con un fondo extraordinario. La conozco bien y es la ideal para un compromiso de esta envergadura. Los retos hay que asumirlos así”, subraya.

En solitario Morenito de Aranda, torero en sazón. Madurez plena, magisterio en su año de conmemoración de sus dos décadas como matador de toros. La guinda de un compromiso de esta índole. 20 de septiembre, fecha elegida en un escenario histórico en la propia historia del toreo.

“Va a ser un gesto y una gesta, algo muy importante para La Tauromaquia que esta ávida de espectáculos de esta índole”, apunta el ganadero de Antonio Rubio quien no oculta su: “Admiración por Morenito de Aranda que es un torero mucho más importante y mucho más largo de lo que puede parecer. Tiene una Tauromaquia amplia, combina la clase, la versatilidad, la capacidad y unos conocimientos como muy pocos en el escalafón”.

Morenito y Peñajara. Peñajara y Morenito. Un reto. Un gesto. Dos personalidades frente a frente. Pasiones y emociones fuertes. Para los dos, mucho más que una tarde de toros. “Es una cita planteada para los aficionados, para los amantes del toreo bueno. Es de los días que ilusionan”, coinciden los dos protagonistas.