Fiestas de Aranda. El Ayuntamiento prohíbe el mercadillo de venta ambulante de la feria de atracciones

Es la primera vez que se toma esta medida. El Ayuntamiento de Aranda ha decidido prohibir este año el mercadillo de venta ambulante, que tradicionalmente completaba la feria de atracciones en las fiestas patronales.

El Ayuntamiento justifica la decisión, convencido de que el nuevo espacio, el Picón, “debe ser un lugar lúdico y de esparcimiento”. Además, alegan motivos de seguridad e higiene. “A tenor de años anteriores, se cree necesario desvincular el aspecto comercial del recreativo en aras de velar por la seguridad y la higiene, a la par que se apuesta por un comercio seguro y responsable”, explican.

Tampoco en el centro

Aunque en fiestas es habitual ver venta ambulante en muchas calles del centro y de forma continua, el concejal del área, José Antonio Fuertes, insiste en que esos vendedores no tienen licencia ni permiso. “La venta ambulante está prohibida en todo Aranda”, recuerda.

Preocupación entre los feriantes

Tras conocer que el Ayuntamiento de Aranda ha decidido suprimir el mercadillo de venta ambulante, los feriantes advierten: puede afectar de forma negativa a sus ventas. “El mercadillo atraía a gente y puede haber menos movimiento”, lamenta Pablo Gómez, uno de los feriantes históricos de la capital ribereña.