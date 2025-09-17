Por segundo año consecutivo, vuelven a destrozar los baños del Picón

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Por increíble que parezca ha vuelto a suceder. Los baños del Picón, que dan servicio a la feria de atracciones, han vuelto a ser saboteados como ocurrió el año pasado, pocas semanas después de su estreno.

Según explica el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en la noche del martes 16 de septiembre, unos gamberros destrozaron los baños, rompiendo el mobiliario y realizando pintadas en las paredes. Además han vaciado los extintores de incendios.

Se dieron a la fuga

En estos momentos se están evaluando los daños producidos porque es posible que no puedan utilizar más en estas fiestas. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que ayude a identificar a los incívicos que se dieron a la fuga. “Si vuelven a apreciar actos semejantes, por favor pónganse en contacto con la Policía en el teléfono 947 51 26 46", urgen.

Hay que recordar que Aranda ya lamentó unos hechos similares el año pasado. Entonces la Policía detuvo a trece jóvenes por uno de los actos vandálicos más brutales e innecesarios que se recuerdan. Entonces rompieron 50 baños públicos que había inaugurado Sonorama apenas dos meses antes en El Picón. El Ayuntamiento, que se personó en la acusación, valoró los daños por encima de los 100.000 euros.