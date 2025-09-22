La Ribera se sumará a la manifestación nacional 'Stop Biogás'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a luchar contra la propagación de macro-plantas de biogás y biometano, la Ribera se unirá a la manifestación nacional que se ha convocado en la Puerta de Alcalá de Madrid el próximo 27 de septiembre, a las 12.00 horas.

La concentración está organizada por más de 50 asociaciones y plataformas vecinales de toda España y el objetivo es claro: evitar que proyectos promovidos “como energía verde”, se traduzcan en plantas de gestión de todo tipo de residuos contaminantes como purines de macro-granjas, lodos de depuradora, cadáveres de animales, subproductos de matadero, alperujos y desechos industriales. “El resultado es un digestato cargado de metales pesados, bacterias resistentes y nitratos que terminan usándose cómo supuestos fertilizantes que luego se esparcen en los campos, filtrándose a los acuíferos y acabando en nuestros platos”, argumentan.

En su opinión, la situación se agrava al no existir en España una ordenación territorial ni una legislación específica que regule estas macro-plantas. “Así, los ayuntamientos que abren la puerta a esta macro-industria terminan aceptando más de una planta en su término municipal, sin evaluar los impactos acumulativos”, advierten convencidos de que “nadie sabe qué ocurrirá cuando convivan varios proyectos en pocos kilómetros de distancia”.

Los colectivos convocantes lamentan además que la administración pública esté favoreciendo estas empresas privadas, “sin transparencia ni escucha a los vecinos”.