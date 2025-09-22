El Correo de Burgos

La feria de atracciones de Aranda abrirá 4 días más (y estos son los nuevos precios)

Es la primera vez que el Ayuntamiento ha dado el permiso a los feriantes

La feria prolonga su apertura cuatro días

Aunque Aranda despidió ayer sus fiestas patronales, con la traca final, la feria de atracciones continuará durante cuatro días más. Según informan los propios feriantes, que habían solicitado el permiso al Ayuntamiento, abrirá, como novedad, el lunes 22 de septiembre, y viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28.

Durante esos cuatro días, los precios serán reducidos como ha ocurrido hoy lunes con el Día del Niño.  

La feria es una de las principales atracciones de fiestas

"Ha sido una buena temporada"

Aunque todavía quedan cuatro días, los feriantes están satisfechos con la temporada. "Hemos funcionado bien", agradece Pablo, el dueño de El Canguro, junto a su hijo, Ramiro.
