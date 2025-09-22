La feria de atracciones de Aranda abrirá 4 días más (y estos son los nuevos precios)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque Aranda despidió ayer sus fiestas patronales, con la traca final, la feria de atracciones continuará durante cuatro días más. Según informan los propios feriantes, que habían solicitado el permiso al Ayuntamiento, abrirá, como novedad, el lunes 22 de septiembre, y viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28.

Durante esos cuatro días, los precios serán reducidos como ha ocurrido hoy lunes con el Día del Niño.