La Ruta del Vino Ribera del Duero, la segunda más visitada de las 37 existentes en España, con 381.000 personas en 2024

La Ruta del Vino Ribera del Duero es actualmente la segunda más visitada de las 37 rutas del vino que existen en España, según el informe del Observatorio Turístico de Rutas de Vino de España que se ha hecho público recientemente. La ruta ribereña ha superado el año pasado los 381.000 visitantes, siguiendo la tendencia alcista que viene experimentando en los últimos años.

Otro aspecto destacado es el incremento de los visitantes internacionales, que superan los 66.000, subiendo en casi 22.000. Esto supone una fuerte internacionalización de la Ruta del Vino Ribera del Duero, en línea con la tendencia de las rutas de vino en España, según informaron hoy fuentes de este organismo.

Asimismo, el informe presenta un impacto económico de 8,3 millones de euros, contabilizándose exclusivamente el gasto de los enoturistas en visitas a bodegas y museos (que ronda los 20 euros por persona); si bien precisaron que el impacto sería mucho más elevado si se incluyeran los gastos en alojamientos, restaurantes o compras realizadas.

Por otro lado, la Ruta del Vino Ribera del Duero destaca por ser la más visitada del interior de España, es la que más servicios y entidades alberga (334) y la que aporta más servicios enoturísticos, 225, a distancia de los 207 de Penedés o los 204 de Rias Baixas. Igualmente acapara más de la mitad de las visitas que generan en total las nueve rutas del vino existentes de Castilla y León y un elevado porcentaje de sus visitantes no se centran exclusivamente en el enoturismo, sino que aprovechan también para conocer su patrimonio, ya que los museos registran 133.189 visitas.

La Ruta además está consiguiendo otro de sus objetivos, la desestacionalización del enoturista. Aunque octubre, el mes de la vendimia, sigue siendo el más elegido para visitar la Ruta, se ha producido un notable incremento de turistas en el mes de mayo y una distribución en el resto del año, exceptuando enero que continúa siendo el más flojo.

Estas estadísticas permiten hablar de una “satisfacción importante” en palabras del presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, “porque no solo hemos crecido en visitas, lo cual es complicado cuando ya estás bien posicionado, sino que demuestra que tenemos una estrategia bien dirigida a nuestros objetivos: dar más servicios y que sean de calidad, crecimiento internacional y desestacionalización”. Gayubo aseguró que estas cifras son un aliciente para seguir trabajando en la línea de calidad y sostenibilidad que está llevando a cabo la Ruta.

Sobre la Ruta del Vino Ribera del Duero

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el segundo itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellano y leonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.