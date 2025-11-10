La Ribera del Duero encontró su postre estrella

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Buscaban un postre que respondiera al ADN de la Ribera del Duero y lo han encontrado. El establecimiento El 51 del Sol de Aranda de Duero ha conquistado al jurado popular y se ha convertido en el ganador del concurso ‘Un postre Di-Vino’, un evento desarrollado desde la asociación ADRI Ribera del Duero Burgalesa, y financiado por la asociación Sodebur.

Según explica la organización, la propuesta ‘Pan, vino y queso...saben a beso’ aúna con destreza los sabores de la tierra: el queso de oveja y el vino de la denominación de Origen Ribera del Duero. Detrás de esta creación está el chef pensador David Izquierdo, una de las figuras más representativas de la gastronomía de Burgos.

Tal y como fijan las bases del concurso, la receta se compartirá con todos los establecimientos del territorio para que pueda ser replicada. Además se publicará en la web de la asociación.

Aunque el jurado fue popular, formado por unas 200 personas, contó con la asistencia de rostros conocidos como Carlos Gallo, presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), Enrique Pascual García, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero y Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, entre otras autoridades. “Tras el éxito del evento y las demandas del público asistente, la organización se plantea replicar el formato con otros elementos gastronómicos del territorio en futuras ediciones”, aseguran desde Adri Ribera.

En la final, que estuvo muy reñida, el 51 del Sol compitió con otras propuestas de interés como ‘Dulce de Otoño’, de Gastrobar Monalisa; ‘Entre uvas y queso’ de la Casa de Haza; ‘Decantación de chocolate’, de la pastelería Tudanca y ‘Mochi de vendimia’, del restaurante Kotarr. Todas las propuestas tenían como ingrediente obligatorio la uva, el vino o alguno de sus derivados, ya que son uno de los productos estrella de la gastronomía de nuestra zona y, además, ese mismo día se celebraba el día mundial del enoturismo, al que se quiso hacer un guiño.

A la hora de decantar su voto el jurado tuvo en cuenta el aspecto, el sabor, los aromas, así como la facilidad de elaboración y comercialización del producto.