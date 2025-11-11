Plan de modernización de Alcampo. Así ha quedado la reforma de 1,9 millones de euros una de sus insignias de Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Alcampo está de enhorabuena. Acaba de reinaugurar su supermercado de la calle Francisco Sarmiento de Burgos tras una reforma integral que ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros. La actuación forma parte del plan de modernización que la compañía está desarrollando en Castilla y León y que tiene como objetivo actualizar sus tiendas para ofrecer una experiencia de compra más cómoda, eficiente y sostenible.

La intervención ha incluido la renovación total de las instalaciones, con la sustitución del sistema central de frío y nuevos muebles frigoríficos, todos ellos con puertas, que permiten reducir de forma significativa el consumo energético y mejorar la conservación de los productos, así como la modernización completa de la climatización y la iluminación.

Uno de los elementos más destacados de la reforma ha sido la renovación de los mostradores tradicionales de carnicería y pescadería, que incorporan un diseño más funcional y atractivo, pensado para facilitar el trabajo de los profesionales y mejorar la atención al cliente. Además, el supermercado cuenta ahora con un mostrador de platos preparados, una sección que amplía la oferta de comida lista para llevar.

La nueva imagen del centro se completa con la instalación de góndolas bajas en los mercados de frío, que proporcionan una mayor amplitud visual y mejoran la comodidad durante la compra. Todo el mobiliario ha sido renovado, y la tienda estrena una imagen corporativa actualizada, en línea con el nuevo modelo de Alcampo a nivel nacional.

“La reforma del supermercado de la calle Francisco Sarmiento refuerza nuestra apuesta por Burgos y por Castilla y León como territorios clave dentro de nuestra estrategia de modernización”, destaca Carmen Odilón, directora de Alcampo en Burgos, convencida de que “esta actuación no solo mejora la eficiencia energética del centro, sino que permite a nuestros clientes disfrutar de un espacio más luminoso, cómodo y adaptado a los nuevos hábitos de compra”.