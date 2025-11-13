Vuelven a Aranda los cursos de defensa personal para mujeres y adolescentes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un año más Aranda de Duero organizará el curso de defensa personal para mujeres y adolescentes. Las clase, impulsadas por la Concejalía de Acción Social, se impartirán en el centro intergeneracional, antiguo colegio Belén, durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Aunque la participación es gratuita, es precio apuntarse de forma previa en la sede de los Servicios Sociales o en el teléfono 615 37 27 31. “Es una oportunidad muy buena para aprender a salir de una situación difícil”, anima el responsable, Manuel Acereda, abogado, policía y fundador y presidente de la asociación para la seguridad (ACASE).

Un cómic divulgativo

Como novedad, la asociación acaba de lanzar al mercado un cómic de defensa personal que explica de manera muy visual las distintas tácticas de defensa. “Las viñetas se completan con códigos QR donde se pueden acceder al vídeo de cada maniobra”.

Los cómics se actualizarán cada tres meses y se pueden adquirir por 4 euros en la sede de la asociación.