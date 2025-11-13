José Manuel Pérez Ovejas, nombrado mejor enólogo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Fue nombrado ‘Mejor enólogo 2023’ en la Feria Internacional Enomaq y lo ha vuelto a conseguir. La Guía SeVi 2025 acaba de reconocer a José Manuel Pérez Ovejas como mejor enólogo. La guía reconoce además uno de sus vinos, Cuvée S 2021 como mejor tinto del año. El jurado ha calificado este vino que se vende por cupos con 99 puntos. Cada botella cuesta 175 euros.

Dos años y medio después de su salida de Viña Pedrosa, José Manuel Pérez Ovejas dio forma en 2020, con su mujer, Silvia Ortega, a un sueño compartido: Dominio de Calogía.

Otros premiados

Tras evaluar cerca de 1.600 vinos la Semana Vitivinícola, hadestaca la calidad de otros vinos como Tío Pepe Cuatro Palmas, de González Byass, (DO Jerez, 99 puntos), en la categoría de generosos; Recaredo Serral del Vell 2018 (Corpinnat, 98 puntos), como mejor espumoso, y Finca Las Comas 2022, de Bodegas José Pariente, (DO Rueda, 98 puntos), como mejor blanco. El galardón al mejor rosado ha recaído en Gurdos 2024 de Bodegas Gordonzello (DO León) con 96 puntos.