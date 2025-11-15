Herido un joven de 19 años al chocar dos turismos en Aranda de Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 19 ha resultado herido en un accidente en Aranda de Duero. El centro de emergencias recibía un aviso a las 18.45 horas en el que se alertaba de un choque entre dos turismos en la rotonda de la plaza de los Jardines de Don Ponce.

En el aviso se indicaba que como consecuencia de la colisión entre los dos vehículos había resultado herido un joven de 19 años que presentaba dolor en un brazo.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Nacional, Policía Local de Aranda de Duero y Emergencias sanitarias Sacyl, que ha enviado recursos para atender al joven.