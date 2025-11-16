Herido un joven en un accidente en Aranda de Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 30 años resultó herido esta madrugada en un accidente de tráfico en Aranda de Duero. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 4.17 horas en el que se informaba de un accidente de tráfico en la carretera de Palencia.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia con soporte vital básico para atender al herido.