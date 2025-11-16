Herido un joven en un accidente en Aranda de Duero
El siniestro se produjo en la carretera de Palencia
Un joven de 30 años resultó herido esta madrugada en un accidente de tráfico en Aranda de Duero. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 4.17 horas en el que se informaba de un accidente de tráfico en la carretera de Palencia.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia con soporte vital básico para atender al herido.