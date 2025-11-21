El Correo de Burgos

Así son las tres fotos con premio de las Fiestas Patronales de Aranda 2025

La Concejalía de Festejos ha escogido entre 84 propuestas

Imagen de la fotografía premiada

Imagen de la fotografía premiadaMarta Balbás Lázaro

Loreto Velázquez
Aranda

Marta Balbás Lázaro ha conquistado al jurado del 'Concurso de Fotografía de las Fiestas Patronales de Aranda 2025' con sus ‘Fuegos artificiales’. Eduardo Gorriz Moreno ha logrado el segundo premio con su homenaje a las peñas y Ainhoa Amaro Portela se ha alzado con el tercero con su visión del cañonazo. Los premios están dotados con 240, 180 y 120 euros, respectivamente. En total, se presentaron a esta iniciativa organizada por la Concejalía de Festejos, 84 fotografías.

Ainhoa Amaro Portela se ha llevado el tercer galardón

