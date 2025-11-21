Así son las tres fotos con premio de las Fiestas Patronales de Aranda 2025
La Concejalía de Festejos ha escogido entre 84 propuestas
Marta Balbás Lázaro ha conquistado al jurado del 'Concurso de Fotografía de las Fiestas Patronales de Aranda 2025' con sus ‘Fuegos artificiales’. Eduardo Gorriz Moreno ha logrado el segundo premio con su homenaje a las peñas y Ainhoa Amaro Portela se ha alzado con el tercero con su visión del cañonazo. Los premios están dotados con 240, 180 y 120 euros, respectivamente. En total, se presentaron a esta iniciativa organizada por la Concejalía de Festejos, 84 fotografías.
