Hospitalizada una mujer por inhalar monóxido de carbono en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 41 años requirió asistencia sanitaria el domingo por la noche tras sufrir una intoxicación con monóxido de carbono. Afortunadamente, la afectada logró sobrevivir aunque tuvo que ser trasladada al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ronda del Río de La Vid y Barrios, en la Ribera del Duero. Fue a las 22:06 cuando una llamada alertó de que una mujer se había desvanecido y requería atención médica.

De acuerdo a los datos recabados, la mujer inhaló monóxido de carbono procedente de una estufa de carbón. Aun así, logró salir de la habitación en la que se encontraba y recuperó la consciencia.

Inmediatamente, el 112 trasladó la incidencia al Cuerpo de Bomberos de Aranda, Guardia Civil de Burgos y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil.

Después de ser atendida por el personal sanitario en la vivienda, la mujer acabó siendo trasladada al complejo asistencial de la capital ribereña.