Talan el árbol de Navidad de la calle Zazuar en Aranda

Ha sido durante muchos años el árbol de Navidad de la calle Zazuar, ese donde los niños han colgado durante generaciones las tarjetas de buenos deseos para el año nuevo, pero hoy el barrio de Santa Catalina comienza su tala. No había opción. Según explica el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Adeliño, en el último año el cedro había tomado una inclinación peligrosa. “Amenazaba con caerse y provocar daños en las fachadas de los edificios colindantes”.

Imagen del árbol taladoA.A.

Antes de tomar esta drástica decisión, el Ayuntamiento de Aranda ha intentado enderezarlo con podas selectivas, que no han funcionado. “En lugar de enderezarse, ha continuado inclinándose cada día más, aumentando la inquietud de los vecinos, especialmente los que habitan las viviendas próximas”, argumenta.

Una vez retirado el tocón viejo, se colocará un árbol nuevo antes de primavera.