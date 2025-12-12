Aranda presenta la Navidad y estas son las dos grandes novedades

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Llega la Navidad y Aranda de Duero se prepara con un programa pensado para niños y mayores. Junto a actividades tradicionales como los belenes, los pasacalles, la cabalgata de Reyes Magos o el buzón real, se unen dos novedades de interés: talleres medioambientales para niños y adolescentes, y un circo de Navidad que se ubicará en los Jardines de Don Diego y que tendrá capacidad para 140 personas por pase.

Según explica el concejal de Juventud, Carlos Medina, este circo abrirá sus puertas del 27 al 30 de diciembre en una carpa habilitada. Habrá dos días con cuatro pases y otros dos con tres sesiones. El acceso será gratuito, pero será preciso tener una de las invitaciones que se podrán recoger de forma anticipada en la Casa de Cultura (los días 22, 23 y 26 de diciembre) y una hora antes del inicio de cada espectáculo.

En cuanto a los talleres medioambientales infantiles, se desarrollarán en la Casa de la Juventud, en la Bajada del Molino, los días 26 y 29 de diciembre. Los interesados podrán recoger allí mismo su invitación una hora antes del comienzo de cada sesión. Los temas serán diferentes: el primer día será un taller de elaboración de elementos decorativos para niños de 8 a 14 años, mientras que el segundo, se dedicará a identificar las huellas de animales mamíferos. Cada taller tendrá una capacidad de 20 plazas.

Cabalgata

Dada la buena acogida del año anterior, la recepción de los Reyes Magos se organizará de nuevo en la iglesia de Santa María. La cabalgata comenzará, como siempre, a las 18:00 horas, con salida de la calle Las Francesas, y recorrerá la plaza de la Hispanidad, la avenida Castilla, la plaza La Cadena, el puente Mayor, la calle Postas, la plaza Mayor, La Sal, el Aceite y la plaza de Santa María. También repetirá el mercado navideño que organiza en Santa Catalina la asociación de comerciantes del barrio, del 19 al 21 de diciembre, con talleres y artesanía.

Para los niños, el Pin navideño, con juegos e hinchables, volverá al recinto ferial del 20 de diciembre al 4 de enero. Además, en el centro habrá conciertos, magia y teatro. Para los que quieran terminar el año haciendo deporte, la asociación de bomberos vuelve a convocar una nueva edición de la San Silvestre.