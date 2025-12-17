Herida una mujer tras ser atropellada en Aranda de Duero.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 48 años resultó herida este miércoles después de ser atropellada en Aranda de Duero. El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en torno a las 19:13 horas en la avenida Miranda do Douro.

A raíz del atropello, la sala de operaciones del 112 dio traslado de la incidencia a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Al cabo de unos minutos, la mujer era atendida por el personal facultativo en el lugar de los hechos.

De acuerdo a la información recabada por el 112 a través del alertante, la mujer fue atropellada por un vehículo en la acera.