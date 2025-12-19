Cada año un 10% menos: la escasez de lechazo nacional marca la Navidad en la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El lechazo asado es, sin duda, uno de los platos estrella de la Navidad. Y aunque todos los años sube el precio por la demanda de estas fechas, este año se complica un poco más. “Hay incertidumbre porque cada vez hay menos lechazo nacional”, señala la responsable de la cooperativa Colear, Henar Simón, preocupada porque la reducción de la cabaña parece imparable. “Cada año baja un 10% y así llevamos 10 años. Burgos era, hace quince, la provincia con más lechazos churros y ahora es la que menos”, lamenta.

Los expertos lo tienen claro: la solución no es fácil. “Llegamos tarde. Se tenía que haber hecho algo hace 10-15 años, como pedimos, pero no se hizo y ahora, aunque es rentable porque se paga bien, no interesa”, lamenta, a sabiendas de que ese es el gran problema de la ganadería y de la agricultura: muchas horas, un trabajo muy esclavo y serios problemas para encontrar personal cualificado. “Es la tormenta perfecta”, afirma.

Colear Castilla y León es una cooperativa de 2º grado, dedicada a la comercialización de lechazo de Castilla y León, que comenzó a funcionar hace 25 años. “De pandemia hasta hoy, el lechazo, pese a todo, está viviendo sus mejores años en precio, pero el problema es que no siempre ha sido así y ya hay pocos ganaderos dispuestos”.

Sin subida navideña

En Carnicería Galindo, una de las carnicerías especializadas en la Ribera del Duero en lechazo Churro, Ojalado o Castellano (Indicación Geográfica Protegida IGP) y ternera rosada, su propietario, Julián Galindo, lo tiene claro: “No se puede comparar el sabor y la textura de un lechazo churro-ojalado con los que llegan de Francia o Grecia, que se alimentan de leche en polvo. Es completamente diferente”, advierte, a sabiendas de que el precio puede engañar, pero el sabor no. “Un lechazo de estos, alimentados con leche en polvo, te puede costar 30 euros menos, pero yo, desde luego, aconsejaría, si de verdad quieres poner un lechazo en casa, comprar uno autóctono. Es verdad que puede costar 150 euros, pero comen 12 personas y comerán un auténtico manjar”, anima.

En precio, insiste, el lechazo “lleva sin subir dos o tres meses”. “Al contrario, ahí tenemos la ternera, que no para de subir. Yo estaba pagando en primavera 5,80 euros kilo -en canal- y ahora vale 8,50 euros/kilo. Es una barbaridad”.

En su opinión, más allá del precio, que siempre es importante, el consumidor debería tener en cuenta el origen y la calidad. “Lechazos alimentados con leche artificial, pollos inyectados con agua, terneras hasta arriba de medicamentos... Es importante saber lo que comemos”.

El lechazo churro, insiste, no solo es un plato estrella, sinónimo de calidad y “una garantía”, también ayuda a la prevención contra incendios. “La Junta de Castilla y León debería ayudar a estos ganaderos porque es mucho más fácil dar una subvención a reconstruir un monte que se ha quemado, pero desde los despachos parece que no se dan cuenta y así lo estamos viendo: cada vez hay menos ganaderos en Burgos y en Castilla y León”.

Diferenciar lechazo de cordero

Más consejos. A la hora de comprar, no hay que confundir el cordero lechal, conocido como lechazo, con un cordero. El primero es un ejemplar con 24-28 días de vida que solo ha tomado leche. Pesa como máximo 6 kilos (en canal y limpio). Por el contrario, el cordero tiene ya varios meses (incluso puede llegar al año) y en su dieta ha metido ya pienso o hierbas del pastoreo. En peso, un cordero puede superar los 20 kilos.

La diferencia de sabor, de olor y de textura es, aseguran los expertos, abismal. Según explica el cocinero del restaurante 51 del Sol, David Izquierdo, la grasa infiltrada que tiene el lechazo, de máximo 6 kilos de peso, hace que la carne sea mucho más suave y “no repite, como pasa con el cordero”.

En el aspecto visual también hay diferencias. “El lechazo es blanquecino, rosáceo, frente al cordero, que es mucho más rojo”, detalla, sin olvidar el olor característico del lechazo. “Comer lechazo es una experiencia por cómo huele y cómo sabe, con esa carne súper suave y sedosa. Nada que ver con un cordero, por muy pequeño que sea”, recomienda.

En cocina, el restaurador de Casa Florencio, Rafael Miquel, aconseja, como primer paso, precalentar el horno a 200 ºC. En esta primera fase no hay que utilizar el grill ni añadir agua, “porque asamos, no cocemos”. Al colocarlo en la bandeja, debe ponerse la parte exterior —la piel— en contacto con la bandeja y no añadir ningún líquido, solo sal.

A partir de ahí, solo queda esperar entre una hora y tres cuartos y dos horas. “Llegado ese momento, hay que darle la vuelta, volver a salar y, entonces sí, añadir un dedo de agua en la bandeja y poner el grill durante unos 15 minutos, aunque esto ya depende del punto de tostado que busque cada uno”, señala a sabiendas de que en ese proceso, la salsa que suelta el lechazo se mezcla con el agua, dando lugar a “esa salsa tan especial que solo puede ofrecer este asado”.