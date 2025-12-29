Accidente en cadena en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres vehículos se han visto involucrados este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad burgalesa de Fuentespina. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 153 de la A-1, en sentido Madrid, pasadas las 20 horas. Según fuentes del 112, una persona ha resultado herida.

El suceso se originó después de que un turismo sufriese un accidente en la citada vía. En plena llamada para informar de lo ocurrido, otros dos vehículos han chocado inmediatamente después.

Una vez recabada toda la información, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió recursos médicos. Ya en el lugar, los facultativos atendieron al herido, quien permanecía consciente.