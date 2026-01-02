Dos muertos en un trágico accidente en la N-122 a su paso por la Ribera del Duero.SACYL

Las carreteras burgalesas se han cobrado este viernes, 2 de enero, sus dos primeras víctimas mortales. El trágico suceso ha tenido lugar en la carretera N-122 a su paso por la localidad de Fuentelisendo, en la Ribera del Duero, a las 13:36 horas.

El brutal accidente, según fuentes del 112, se produjo a raíz de la colisión frontal entre un turismo y una autocaravana en el kilómetro 288 de la citada vía. De acuerdo a la información recabada tras el siniestro, en un primer momento había tres personas atrapadas, una de ellas inconsciente, en ambos vehículos.

Aparte de trasladar la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, también fue necesario movilizar a los Bomberos de Aranda de Duero para liberar a los heridos que no podían salir de los vehículos. Asimismo, se requirió la presencia de de un equipo médico de Roa y de un helicóptero medicalizado que, finalmente, no fue necesario para la intervención.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmaba el fallecimiento de las dos personas que circulaban en el turismo siniestrado mientras atendía a otras dos. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 68 años, que viajaban en la autocaravana. Finalmente, fueron evacuados en UVI móvil al hospital Santos Reyes de Aranda.