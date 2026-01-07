El club Juventud Aranda reclama un nuevo pabellón para cubrir la demanda del deporte

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con más de 40 años de historia, el club de baloncesto Juventud Aranda es un referente en el deporte ribereño. Su historia se remonta al año 1983, en el entorno escolar del colegio Santo Domingo de Guzmán, y, aunque está consolidado, hoy pide ayuda al Ayuntamiento. “El deporte arandino necesita un nuevo pabellón”.

Según explica, desde la directiva, Aurelio García Cristóbal, en Aranda hay una “necesidad imperiosa para cubrir la demanda del deporte base y del deporte en general”. “Necesitamos que el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León construya un pabellón funcional en el que podamos entrenar y jugar los partidos en buenas condiciones”, implora, a sabiendas de que, aunque el Ayuntamiento “estira sus horarios todo lo que puede, no da para más”. “A día de hoy, entrenamos tres días en el polideportivo municipal y dos en el instituto Vela Zanetti”.

Juventud Baloncesto lleva más de 40 años en ArandaJuventud

En la actualidad, el club Juventud Aranda cuenta con 180 socios. “Hay tres tipos de socios: 140 deportistas y, luego, socios de número y establecimientos y empresas colaboradoras”. En detalle, de los 140 deportistas, hay siete equipos federados masculinos, con 84 jugadores, y tres femeninos, con 40 jugadoras. “Además, tenemos una escuela de baloncesto, de octubre a mayo, con ocho niños y ocho niñas”, señala, con la esperanza de recuperar el cuarto equipo de competición femenina que se ha perdido este año.

Actividad intensa

En el club, la actividad es intensa, empezando por las ligas federadas y las ligas autonómicas, donde compite con siete equipos: dos masculinos y uno femenino en categoría Infantil y en Cadete, y un equipo masculino en Junior.

En ligas provinciales compiten tres equipos: uno masculino y uno femenino en la categoría Mini, y uno masculino en la categoría Primera división Provincial Senior. “El baloncesto es un gran deporte no solo para estar en forma; aquí los chicos crecen en valores como la importancia de hacer equipo o el compañerismo. Hay muy buen ambiente”, anima, sin olvidar otras iniciativas como el campus de baloncesto, que desarrollan cada mes de julio en el colegio Dominicas; el campeonato 3x3, que celebran en Semana Santa para todas las categorías, masculinas y femeninas, y ‘Siempre en mi club’, un clinic formativo que se organiza a final de temporada para todos los deportistas asociados y que se completa con un homenaje a los jugadores Junior que dejan el club.

Necesidades

De cara al año que acaba de empezar, el club remarca la necesidad de encontrar entrenadores bien formados. “Actualmente estamos muy justos. Alguno incluso entrena dos equipos y todas las temporadas tenemos problemas para asignar un entrenador por equipo”.