Dos heridos tras chocar contra una vivienda en un pueblo de la Ribera del Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres, de 64 y 69 años, resultaron heridos este jueves después de colisionar contra una vivienda en la localidad burgalesa de Fuentelcésped, en la Ribera del Duero.

El siniestro, a raíz de una salida de vía, tuvo lugar pasadas las 11:30 horas en la calle Granero a la altura del número 9. Los heridos, según precisan desde el 112, se encontraban conscientes y con contusiones tras el impacto.

Una vez recibido el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil.

Después de comprobar su estado, los dos heridos fueron dados de alta en el lugar del siniestro al no requerir asistencia hospitalaria.