El PP de Burgos refuerza su apoyo al sector vitivinícola de la Ribera del Duero

El PP de Burgos se citó en Aranda con representantes del sector vitivinícola del sur de la provincia para reforzar la colaboración y apoyo al sector en la Ribera del Duero.

Representantes del Partido Popular de Burgos mantuvieron una reunión de trabajo con los presidentes de la Denominación de Origen Ribera del Duero y de la Ruta del Vino Ribera del Duero con el objetivo de analizar la situación actual del sector vitivinícola en el sur de la provincia y reforzar la colaboración institucional para su impulso y proyección.

El encuentro sirvió para evaluar las actuaciones desarrolladas en los últimos años por el Gobierno de Castilla y León orientadas a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la internacionalización de un sector clave para la economía burgalesa y el medio rural.

Durante la reunión, los representantes del PP destacaron el “firme compromiso” del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el sector vitivinícola, al que consideran estratégico por su capacidad para generar miles de empleos y actuar como motor de desarrollo demográfico y turístico. En este sentido, subrayaron las inversiones realizadas en los últimos cuatro años en modernización de bodegas, promoción exterior, digitalización y apoyo a la calidad enológica.

Entre las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico se encuentran los programas de internacionalización de los vinos de Castilla y León, las ayudas a la innovación en el sector agroalimentario y las campañas de promoción turística vinculadas a la Ruta del Vino. La estrategia regional destinada a impulsar la competitividad y la proyección exterior del sector agroalimentario ha movilizado un total de 42 millones de euros, incluyendo líneas de promoción en terceros países. De esta cantidad, la D.O. Ribera del Duero ha recibido 5,5 millones de euros para promoción internacional en los últimos seis años.

Asimismo, se han destinado 28 millones de euros a inversiones en nuevas instalaciones, ampliaciones, mejoras, maquinaria y procesos de digitalización en bodegas de la Comunidad, lo que se ha traducido en 69 proyectos aprobados en la última convocatoria ISV.

Por su parte, los representantes de la D.O. Ribera del Duero pusieron en valor los logros alcanzados por el Consejo Regulador, que en el último año volvió a batir récord de producción con más de 92,5 millones de botellas, además de un incremento sostenido de las exportaciones, que ya suponen más del 25 por ciento de las ventas totales.

En el ámbito turístico, la Ruta del Vino Ribera del Duero se ha consolidado como una de las más visitadas de España, superando el millón de enoturistas anuales y generando un notable impacto económico y de empleo en la comarca.

Los representantes del Partido Popular reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de la mano del sector para defender la viticultura de calidad y promover políticas que garanticen la competitividad, la internacionalización y el desarrollo equilibrado del medio rural en Burgos y en el conjunto de Castilla y León.