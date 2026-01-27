Un coche robado, una fuga a toda velocidad... Así ha capturado la Policía Nacional a un hombre en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Aranda de Duero han detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de entre 30 y 40 años de edad como presunto autor de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial.

Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de diciembre, cuando una dotación policial uniformada observó de madrugada la circulación errática de un vehículo, por lo que procedió a darle el alto. Sin embargo, el conductor desobedeció y emprendió la huida, circulando a velocidades muy superiores a las permitidas por la vía, conduciendo de forma temeraria y mostrando un evidente desprecio por la seguridad vial, logrando sustraerse en ese momento a la acción policial.

Investigación

Aunque los agentes no pudieron visualizar la matrícula del vehículo, sí pudieron recabar otras características del mismo —marca, modelo y color—, lo que permitió a la Policía Nacional iniciar una investigación orientada a su localización e identificación del conductor.

Las gestiones policiales dieron resultado al comprobarse que sobre el turismo en cuestión, importado y rematriculado en España en el año 2025, pesaba un señalamiento Schengen dictado por las autoridades policiales de los Países Bajos por un delito de sustracción/apropiación indebida.

Finalmente, el vehículo fue localizado e intervenido en la ciudad de Valladolid, continuando las gestiones policiales relativas a su situación con el país reclamante. Una vez identificado el presunto autor de los hechos, fue detenido y puesto a disposición judicial.