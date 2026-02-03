Una mujer herida tras ser atropellada en Aranda

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Una mujer de 55 años ha resultado herida leve este martes tras ser atropellada en Aranda de Duero. El siniestro tuvo lugar a las 19:25 horas en los Jardines de Don Diego.

Recibido el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba de inmediato a la Policía Local de la capital ribereña y al Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos.

Según fuentes del 112, la mujer manifestaba dolores en una rodilla. Mientras era atendida por el personal sanitario, la Policía Local se ha encargado de investigar cómo se produjo el siniestro.