Activado el nivel de 1 del plan de emergencias por la crecida del río Duero a su paso por Aranda

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha activado el Escenario 1 de emergencias tras la reunión celebrada por la Junta de Seguridad de Emergencia Local, convocada para valorar la situación derivada de la crecida del río Duero y sus afluentes a su paso por el municipio.

Esta decisión se adopta ante la actual situación meteorológica, conforme a las previsiones publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la evolución del caudal de los ríos según los datos facilitados por el Sistema Automático de Información Hidrológica del Duero (SAIH Duero).

En la reunión han participado el alcalde de Aranda de Duero, los concejales de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, así como representantes de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y técnicos municipales, con el objetivo de analizar la evolución del caudal y coordinar las actuaciones preventivas necesarias.

Según los datos de previsión y control de caudales, las mediciones realizadas en el día de ayer a las 14:00 horas indicaban un caudal de 90 m3 /s a su paso por Aranda de Duero, mientras que en Navapalos, Soria , se registraban 113 m3/s con tendencia ascendente.

En las mediciones efectuadas a las 9:00 horas de hoy, el caudal ha aumentado hasta los 113 m3/s en Aranda de Duero y 210 m3 por segundo en Nava palos, manteniéndose la tendencia al alza.

Además, se suma el riesgo derivado de las fuertes rachas de viento , que en la jornada de hoy han alcanzado los 40 km/h , lo que, unido a las lluvias acumuladas en las últimas semanas, incrementa el peligro de rotura de ramas y caída de árboles, especialmente en zonas verdes, parques y áreas próximas a las riberas.

Ante esta situación y como medida preventiva, se ha procedido a la activación del Escenario 1 del Plan de Emergencias por inundaciones en las riberas de los ríos del INU NCYL , adoptándose las siguientes actuaciones: Vigilancia permanente de los márgenes del río y zonas sensibles; cierre de todos los parques aledaños a las riberas de los ríos, impidiendo su acceso, así como el Parque General Gutiérrez, hasta nuevo aviso; cierre del acceso a pasarelas peatonales sobre los ríos y de diferentes entradas a las riberas; cierre del tránsito rodado en determinadas carreteras situadas en zonas bajas y cercanas a los ríos, en caso de resultar necesario por el aumento del caudal; coordinación y refuerzo de los servicios de emergencia y seguridad, así como recomendaciones a la población para extremar la precaución y evitar zonas inundables. Otras medidas son el seguimiento continuo de la evolución del caudal y de las previsiones hidrológicas.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la prudencia y a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación continuará siendo evaluada de forma permanente y, en función de la evolución del caudal del río Duero y sus afluentes, se adoptarán las medidas adicionales que resulten necesarias.