Aranda en alerta por la subida del Duero: el desembalse de Cuerda del Pozo sube el caudal a 220 m³/seg

El agua sigue subiendo y permanece activada la alerta. El desembalse de la Cuerda del Pozo deja en Aranda de Duero imágenes que no se veían desde hace décadas y la situación podría complicarse mañana, viernes, con la entrada de una nueva borrasca.

Con el pantano al 94%, se sigue soltando agua casi a 150 m3/seg. El caudal en Langa está a 270 m3/seg y en Aranda a 220 m3/seg.

El río ha inundado la ribera en el parque El BarrilesM.N.

La evolución del caudal y de sus afluentes obliga a mantener una vigilancia constante, especialmente ante la posible llegada de nuevas ondas de crecida procedentes de tramos superiores de la cuenca. A este respecto, hay que recordar que el desembalse en infraestructuras situadas aguas arriba, como Cuerda del Pozo, influye directamente en el comportamiento del río a su paso por la localidad.