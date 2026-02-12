Un adolescente herido a las afueras de Aranda tras ser arrollado por un turismo.112

Un adolescente de 17 años ha requerido asistencia sanitaria este jueves después de ser arrollado por un turismo mientras circulaba en bicicleta por el polígono industrial de Prado Marina, en Aranda de Duero.

El accidente, según fuentes del 112, ha tenido lugar en torno a las 16:39 horas en la calle Vendimia, concretamente en la rotonda que confluye con la calle Albillo.

A raíz del siniestro, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Aparte de movilizar recursos sanitarios para atender al joven, que se encontraba consciente, también se alertó de lo ocurrido a la Policía Local. Del mismo modo, el 112 también puso sobre aviso al Cuerpo Nacional de Policía.