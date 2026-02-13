El Correo de Burgos

Haza

Atropellado uno de los operarios que vigila la N-122 ante posibles inundaciones

El trabajador ha sido trasladado al hospital mientras la carretera ha sufrido cortes y parones a la altura de Haza

La CHD prevé que el agua inunde hoy parte de la carretera 122 a la altura de Haza

La CHD prevé que el agua inunde hoy parte de la carretera 122 a la altura de HazaA. M.

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

Creado:

Actualizado:

Uno de los operarios que vigilaban esta mañana la posible inundación de la carretera N-122, a la altura de Haza, ha sido atropellado por un vehículo. 

Los hechos se han producido a las 7.30 horas. La víctima ha sido trasladada al hospital mientras la carretera ha sufrido cortes y parones de tráfico.

Ante la crecida del agua, y la posibilidad de que inunde parte de la carretera, el consejo pasa por extremar la prudencia. 

