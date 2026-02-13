El río Duero roza volúmenes históricos. En Aranda nadie recuerda un episodio similar

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En Aranda nadie recuerda un episodio similar. El agua del rio Duero ha cubierto por completo la ribera entre el puente Duero y el parque El Barriles. Ni rastro de las esculturas ni de los bancos. Solo agua.

El pantano, que está al 94% de capacidad sigue soltando agua, y las lluvias seguirán hoy y mañana por la mañana y a partir del lunes.

Haza con zonas inundadasA.M.

La CHD del Duero pide prudencia a la hora de circular con el coche por tramos de la N-122 donde se prevén inundaciones a la altura de Haza.