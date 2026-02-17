Así está hoy, en imágenes, el río Duero a su paso por Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Después de tres días muy intensos, el río Duero da un respiro a su paso por Aranda, aunque todavía se mantiene la alerta activa.

La noche ha sido tranquila y la Policía Local prevé abrir la Avenida del Espolón a lo largo de esta mañana. Hay que recordar que esta vía lleva cerrada al tráfico rodado y peatonal -salvo residentes- desde el sábado. "Con la protección que han puesto estamos un poco más tranquilos, pero esto se podía haber puesto el primer día", lamenta un vecino.

El Ayuntamiento pretende solicitar la declaración de Zona catastrófica.