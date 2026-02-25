El PP propone declarar la Glorieta Rosales primer 'Espacio sin humo' de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A propuesta de una moción presentada por el Partido Popular, el pleno debatirá hoy la posibilidad de declarar la Glorieta Rosales como el primer 'Espacio sin humo' de Aranda.

Según explica la portavoz del PP, Cristina Valderas, esta zona de barrio Allendeduero, es un espacio intergeneracional donde conviven una zona para mayores, un área infantil y una cancha polideportiva. “Tras su remodelación integral en 2022 y 2023, con una inversión superior a 300.000 euros, el parque se ha consolidado como un referente de convivencia y ocio saludable”, afirma Valdderas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y busca proteger especialmente a menores y población vulnerable de la exposición al humo del tabaco y de dispositivos de vapeo, en línea con la normativa vigente.

La propuesta incluye la prohibición de fumar y vapear en todo el perímetro del parque así como la instalación de señalización específica 'Espacio sin Humo y sin Vapeo'. La medida se enmarcaría dentro de la ordenanza municipal y se reforzaría con una campaña de sensibilización en colaboración con la AECC.

Transparencia

Por otro lado, el grupo municipal popular exigirá al equipo de gobierno, en el mismo pleno, el cumplimiento del acuerdo que Sentir Aranda adoptó al inicio del mandato sobre la convocatoria y celebración periódica de las comisiones informativas municipales. “Estas comisiones son un instrumento esencial para garantizar el correcto funcionamiento democrático del Ayuntamiento, ya que permiten a todos los concejales —especialmente a los que no forman parte del equipo de gobierno— conocer, estudiar, debatir y fiscalizar los asuntos que posteriormente se elevan al Pleno”, insiste.

En su opinión, la ausencia reiterada de convocatorias supone una merma de los derechos políticos recogidos en el artículo 23 de la Constitución Española y debilita los principios de transparencia, participación y buen gobierno.