ADRI Ribera te ofrece un curso gratuito online para fomentar el empleo verde en el medio rural

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera) pone en marcha el curso gratuito online 'Restauración ecológica y renaturalización a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza'. La acción formativa está dirigida a hombres y mujeres, personas autónomas o desempleadas, independientemente de su nivel de estudios.

Con 50 horas de duración, la iniciativa se enmarca en el Proyecto Empodera, cuyo objetivo es reforzar las competencias profesionales en empleo verde, con especial atención a la adaptación al cambio climático y al empoderamiento de la mujer en municipios rurales con riesgo de despoblación.

Según explican desde la organización, el curso busca mejorar la cualificación de la población local tanto personas trabajadoras como desempleadas, favoreciendo la igualdad de oportunidades y destacando el papel de las mujeres como referentes del liderazgo rural y motor de transformación social.

El programa abordará los principios básicos de la ecología del paisaje y la restauración ecológica, aplicados a la recuperación de ecosistemas degradados en entornos rurales. Asimismo, profundizará en el concepto, tipologías y características de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), analizando su papel como herramienta clave para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. “El alumnado conocerá aplicaciones prácticas de las SbN en agricultura, gestión del suelo y del agua, biodiversidad y vivienda rural, además de identificar oportunidades reales para su implementación en contextos locales, evaluando sus beneficios ambientales, sociales y económicos”, animan.

Las personas interesadas pueden realizar su preinscripción a través de este enlace.