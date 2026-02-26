La artista Lula Goce firma el nuevo mural artístico de la Ribera del Duero. Este es el mensaje

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La reconocida artista Lula Goce es la responsable de este nuevo mural, con el que Roa pone en valor la historia vitivinícola de la Ribera del Duero.

Goce ha participado en festivales de arte urbano en todo el mundo, como Grenoble Street Art Festival, 501 SeeStreet en NYC, North West Walls, Waterford Walls en Irlanda, Memorie Urbane en Italia, Zona Maco en México, Street Art Summer en Hannover, Nasimi Festival en Azerbaiyán, Poliniza//Dos en Valencia, Twenty Urban Art en Murcia, Mad Cool Festival en Madrid y Bac en Barcelona, entre otros.

La artista gallega, en el centro, junto al alcalde de Roa y la concejala de Cultura y TurismoC.B.

También ha destacado en proyectos en centros de arte como la Casa de las Conchas de Salamanca; el Centro de Artes Santa Mónica y el CCCB de Barcelona; Matadero de Madrid; Marco en Monterrey (México) y el Museo Diego Rivera en Guanajuato (México).

En Aranda, el mural que realizó junto al centro de salud Norte fue nominado como mejor mural del mundo en el año 2021.

La nueva obra raudense se encuentra en el colegio Cardenal Cisneros y tiene como protagonista a doña Violante, una de las mujeres más relevantes de la Ribera del Duero. Viuda de Alfonso X, pasó a la historia por crear las normas de la vendimia en Roa y la comarca, dando forma a unas reglas que luego adoptó el propio Consejo Regulador para toda la Denominación de Origen. Esas directrices continúan vigentes en la actualidad. También fue la promotora de las normas del pastoreo y de la construcción de la muralla de Roa.

Según explica el Ayuntamiento de Roa, las normas de doña Violante, de 1295, ponen de manifiesto la importancia que ya tenían las viñas y el vino en la comarca de Roa en la Edad Media.

El presupuesto para esta nueva propuesta artística ha rondado los 20.000 euros, que han sido sufragados en parte por una subvención concedida por la Junta de Castilla y León para proyectos culturales.