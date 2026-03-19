PP, PSOE y Vox acusan a Sentir Aranda de paralizar la comisión del ‘Caso Ortuño’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Veinte días después de haber solicitado de manera formal la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria, PP, PSOE y Vox acusan al equipo de gobierno de Antonio Linaje de paralizar la comisión que investiga la polémica dimisión de la ya exconcejala María de las Viñas Ortuño en enero de 2025. La edil, que había sido una de las impulsoras de Sentir Aranda, dejó su cargo denunciando presiones, conflictos internos y presuntas irregularidades.

La comisión se instauró poco después, pero apenas hay avances. Para PP, PSOE y Vox, es preciso esclarecer las circunstancias que motivaron la dimisión de la portavoz de Sentir Aranda, María de las Viñas Ortuño, quien denunció gritos y faltas de respeto por parte del alcalde, indefensión y posibles irregularidades en la gestión del equipo de gobierno en el Ayuntamiento.

Según exponen, en la sesión celebrada el pasado 2 de marzo de 2026 se aprobó por mayoría la recusación de la presidenta, Ana María Hervás, y de otros miembros de la comisión, al apreciar una implicación directa en los hechos objeto de investigación. Esta decisión se adoptó, en gran medida, tras la petición formal de la propia María de las Viñas Ortuño, quien considera que Ana María Hervás no puede estar al frente de la comisión por no ser imparcial, ya que había intervenido previamente en los hechos en calidad de testigo y, en su opinión, es parte interesada.

Como ejemplo, Ortuño recordó las palabras que pronunció Ana María Hervás cuando aseguró: “yo no la creo”, en referencia a su relato de los hechos.

Según denuncian PP, PSOE y Vox, tras la recusación de la presidenta, se ha producido una paralización de facto de la comisión y no se han convocado nuevas sesiones. Asimismo, advierten que la disolución de la comisión, manifestada de forma unilateral por quien ostentaba la presidencia, carece de validez jurídica, al no ser este órgano competente para acordar su extinción. “Queremos recordar que la Comisión de Investigación fue creada por el Pleno municipal, siendo este el único órgano con capacidad para decidir sobre su continuidad o disolución”, concluyen.