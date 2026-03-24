Herido un ciclista en Aranda tras ser arrollado por un turismo
La víctima, aunque consciente, presentaba daños en las piernas
Un hombre de unos 60 años resultó herido este martes en Aranda de Duero después de ser arrollado por un turismo mientras circulaba en bicicleta por la avenida de Castilla, a la altura del colegio de las Dominicas.
El accidente se produjo pasadas las 12 del mediodía y el ciclista, según la información recabada por la sala de operaciones del 112, se encontraba consciente y con daños en las piernas debido al impacto.
Con la Policía Local sobre aviso, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía, también se movilizó a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil para atender al herido en el lugar de los hechos.