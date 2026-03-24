Herido un ciclista en Aranda tras ser arrollado por un turismo

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Un hombre de unos 60 años resultó herido este martes en Aranda de Duero después de ser arrollado por un turismo mientras circulaba en bicicleta por la avenida de Castilla, a la altura del colegio de las Dominicas.

El accidente se produjo pasadas las 12 del mediodía y el ciclista, según la información recabada por la sala de operaciones del 112, se encontraba consciente y con daños en las piernas debido al impacto.

Con la Policía Local sobre aviso, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía, también se movilizó a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil para atender al herido en el lugar de los hechos.