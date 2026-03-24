Aranda recuperará el Conservatorio de Música y Danza en el curso 2027-2008

Imagen de uno de los alumnos de la Escuela de Música de ArandaP.M.

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda ha iniciado los trámites para recuperar el Conservatorio de Música, extinguido hace treinta años. Según anuncia el concejal responsable del área, José Antonio Fuertes, el objetivo es comenzar en el curso 2027-2028. La formación reglada convivirá con la actual Escuela de Música y Danza de Aranda, en el edificio de Las Francesas y se completará con el conservatorio de Danza elemental.

Para lograrlo, el Ayuntamiento deberá cumplir una serie de requisitos que impone la Junta de Castilla y León, como acondicionar el auditorio, instalar un ascensor, insonorizar una serie de aulas y establecer una sala de profesores y una biblioteca, que se ubicará en el ático. Además, deberá reformar los baños y vestuarios para que cumplan la Ley de Accesibilidad.

El concejal de Educación resta importancia a unas obras que considera “menores” y fácilmente ejecutables. Además, aclara que no es obligatorio ejecutarlas todas a la vez, por lo que no será necesario cerrar la escuela en ningún momento. “Se harán de forma progresiva”, señala.

Prioritario

Para el edil de Ciudadanos es un proyecto prioritario a desarrollar en esta legislatura. De hecho, ya se han dado pasos, como la insonorización de un aula. Lo más importante, subraya, es contar con un profesorado que se ha volcado con el proyecto de recuperación del conservatorio. “Probablemente tengamos que contratar algún profesor más, pero contamos ya con todos ellos”, agradece Fuertes.

Alumnos de la Escuela de Música de ArandaP.M.

La puesta en marcha de este servicio busca facilitar el acceso a esta formación a todas las personas que quieren dedicarse de forma profesional a la música. Se evitarán así los traslados a los conservatorios de Burgos y Valladolid. Bien lo sabe Pedro Moroño, el inminente nuevo director de la Escuela de Música y Danza de Aranda. “Para las familias es un trastorno, por el tiempo y también en el aspecto económico”, afirma Moroño.

A día de hoy hay cinco jóvenes arandinos en esta situación. “Los padres se suelen turnar para llevarles, pero, al final, tienen que esperar allí toda la tarde, con el perjuicio que supone”, lamenta el nuevo director que sustituirá en la escuela ribereña a su compañero, Luis Ricardo Gil, quien ha ejercido en el cargo los últimos cuatro años.

Más de 600 matrículas

El conservatorio arandino reforzará aún más una Escuela de Música y Danza que es ya un referente, con más de 600 matrículas. El programa ofrece en la actualidad 14 especialidades: percusión de música y movimiento y lenguaje musical, acordeón, canto, clarinete, flauta travesera, guitarra clásica, guitarra eléctrica; metal grave, que incluye trombón, bombardino y tuba; percusión, piano, saxofón, trompa, trompeta, violín y violonchelo. “Los que tienen más demanda son piano, percusión, las guitarras, el saxofón y metal grave”, subraya, sin olvidar los talleres que realizan y que también tienen mucha aceptación, como el de acordes y ritmos tradicionales, afinación, banda, big band, improvisación, coro u orquesta, entre otros.

En danza, la escuela ofrece desde flamenco y sevillanas hasta pilates y danza clásica. “Es una escuela muy viva”, celebra el nuevo director.

La recuperación del conservatorio será paulatina. En cuanto el expediente prospere y la Junta de Castilla y León conceda el ansiado visto bueno, la idea es comenzar con los primeros eslabones del grado profesional de música en el curso 2027-2028. “A partir de entonces, cada año iremos impartiendo un nuevo curso”, detalla, consciente de que, tal y como funcionan otros conservatorios municipales, habrá que ver si la administración obliga a incluir todas las especialidades instrumentales o si se puede ir empezando de forma escalonada. En el caso de danza, el objetivo inicial se concentra, concreta, en el título oficial de danza elemental.

Imagen de una edición anterior del Certamen de Bandas de Aranda de Duero

La 'champions' del Certamen de Bandas 'Villa de Aranda

Las buenas noticias se extienden al Certamen de Bandas de Música Villa de Aranda, que este año cumple su vigésimo quinto aniversario. Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha invitado a los ganadores y participarán 4: las bandas vencedoras de 2015, 2017, 2018 y 2022. “Va a ser como una Champions”, anima el concejal José Antonio Fuertes.

Para conmemorar la efeméride, la Concejalía proyecta otras actividades como un vídeo homenaje y una exposición.