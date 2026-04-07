El Hospital Santos Reyes de Aranda logra la certificación ISO 9001 en su Servicio de Farmacia Externa

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El Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, en Burgos, obtuvo la certificación ISO 9001 en su Servicio de Farmacia Externa, un reconocimiento que acredita la calidad en la gestión y el cumplimiento de estándares internacionales en la prestación del servicio. Se trata de la primera certificación de este tipo que consigue el centro hospitalario.

La acreditación valida que el servicio cuenta con un sistema de gestión orientado a la eficiencia operativa, la mejora continua y la satisfacción de los usuarios. Para su obtención, el servicio superó un proceso de auditoría en el que se evaluaron aspectos relacionados con la operatividad, la gestión de recursos y la atención al paciente.

En el proceso participaron el equipo del Servicio de Farmacia Externa del hospital, la consultora EFICIL, encargada de la implantación del sistema de gestión, y la entidad certificadora Bureau Veritas.

El director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Junta de Castilla y León, Álvaro Muñoz, asistió a la entrega de la certificación y destacó que “la certificación ISO 9001 es un reconocimiento al trabajo riguroso y al compromiso con la excelencia en calidad”. Además, añadió que “la implementación de un sistema de gestión robusto genera valor real para la organización y sus usuarios”.

Con esta certificación, el Hospital Santos Reyes refuerza su modelo de gestión orientado a la calidad y avanza en la mejora de sus procesos asistenciales y organizativos.