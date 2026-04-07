La UBU descarta implantar los estudios de Enfermería en Aranda a corto plazo

Representantes del Ayuntamiento de Aranda y de la Universidad de Burgos se reunieron este martes para abordar la situación del proyecto universitario en la ciudad.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos mantiene en pausa la implantación de nuevos grados oficiales en Aranda de Duero y sitúa fuera del corto plazo la posible llegada de Enfermería, una de las piezas centrales del proyecto universitario planteado para la capital ribereña. Ese fue el principal mensaje trasladado en la reunión celebrada este martes entre responsables de la UBU y representantes del Ayuntamiento, que acudía al encuentro con el objetivo de clarificar el estado de una iniciativa sobre la que el Consistorio viene reclamando avances desde hace meses.

Según la nota difundida por la Concejalía de Educación, la Universidad explicó que su prioridad inmediata sigue siendo la puesta en marcha del grado de Medicina en Burgos, prevista para septiembre y ya en una fase avanzada. En ese contexto, la planificación de otras titulaciones oficiales, entre ellas el grado de Enfermería en Aranda, quedaría para años posteriores, sin calendario definido, y su encaje se abordará en una próxima reunión del Consejo de Universidades de Castilla y León, órgano competente en materia de planificación universitaria autonómica.

El encuentro se celebró en la Universidad de Burgos con la participación del alcalde de Aranda, Antonio Linaje Niño, y del concejal de Educación, José Antonio Fuertes Escusol. Por parte de la institución académica asistieron el rector, José Miguel García Pérez; el vicerrector de Desarrollo Estratégico y Planificación, Alfredo Bol Arreba, y el vicerrector de Relaciones Institucionales, Delfín Ortega Sánchez.

Frente a la falta de concreción sobre los estudios oficiales, ambas partes sí abrieron la puerta a avanzar en formación permanente y en títulos propios con cualificación universitaria, orientados a la recualificación profesional y a la empleabilidad y vinculados a las necesidades del tejido empresarial de Aranda. Antes de concretar una propuesta, la UBU plantea elaborar un diagnóstico de necesidades formativas y un análisis de oportunidad.

El Ayuntamiento valora esa vía, aunque insiste en que se trata de una línea complementaria y no sustitutiva del objetivo estratégico principal: la implantación de Enfermería en la ciudad, un compromiso que recuerda que la propia universidad asumió públicamente en 2023.

El Consistorio reitera además que mantiene su disposición a facilitar los espacios necesarios para la actividad universitaria. Sitúa como edificio de referencia el futuro campus arandino, actualmente en rehabilitación, aunque deja abierta la posibilidad de habilitar otros espacios municipales en función de las necesidades académicas, técnicas y organizativas que se definan.

El proyecto acumula varios años de gestiones. Ayuntamiento y Universidad mantienen contactos desde 2021 y, tras el compromiso expresado en 2023 con el grado de Enfermería, el municipio amplió el alcance de la iniciativa con una inversión superior a siete millones de euros para adecuar el inmueble destinado al campus. Durante 2024 y 2025, el Ayuntamiento asegura haber remitido documentación técnica, pedido reuniones y reclamado la ratificación del compromiso y el inicio de los trámites académicos.